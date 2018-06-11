Horta do Hospital Regional abastece refeitório e ajuda no tratamento de pacientes

Inaugurada no mês passado, horta terapêutica auxilia no tratamento de pacientes e abastece o refeitório do Hospital Regional Dr Estácio Muniz, em Aquidauana. Instalada na área externa da unidade, tem como objetivo estimular a capacidade de produção, de convivência e interação grupal.

O projeto é pioneiro no município e foi idealizado pelo Rotary Clube, em parceria com a Prefeitura, Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente, com apoio de professores e acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e do Cepa. Segundo Daniel Bezerra de Moura, engenheiro agrônomo responsável, a ideia é tornar a hora autossustentável.

Ou seja, ela deve produzir o suficiente para abastecer o refeitório e também para arcar as despesas da compra de insumos e sementes. "A Prefeitura mandou a equipe para fazer os canteiros e a manutenção geral. A cada 10 dias, estudantes do curso técnico do Cepa fazem vistoria com os professores e ajudam no plantio", disse Daniel.

Durante visita ao projeto no ato de inauguração da horta, o prefeito Odilon Ribeiro frisou que as terapias ocupacionais estão cada vez mais presentes nos tratamentos de saúde, citando, por exemplo, a Shantala e a Auriculoterapia, atendimentos ofertados na rede pública de saúde em Aquidauana. Dentro deste sentido, o trabalho nos canteiros tendem a complementar o tratamento oferecido na rede pública.

Colaborou Luiz Guido Jr.



