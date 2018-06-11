Mudança do tempo em MS acontece nesta segunda-feira

Previsão do Tempo
Alterações climáticas devem começar no período da tarde
Durante a manhã desta segunda-feira (11) o tempo seguirá parcialmente nublado em todas as áreas. A partir da tarde, mudanças são esperadas.
Áreas de instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão darão possibilidade para chuva forte na parte Sul de Mato Grosso do Sul e pancadas de chuva nas demais áreas.
Em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), a temperatura mínima de hoje fica na casa de 22ºC e, a máxima, de 35ºC.
*Com informações da Secretaria de Comunicação do Governo do MS
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS