Mudança do tempo em MS acontece nesta segunda-feira

Durante a manhã desta segunda-feira (11) o tempo seguirá parcialmente nublado em todas as áreas. A partir da tarde, mudanças são esperadas.

Áreas de instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão darão possibilidade para chuva forte na parte Sul de Mato Grosso do Sul e pancadas de chuva nas demais áreas.

Em Aquidauana, segundo o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), a temperatura mínima de hoje fica na casa de 22ºC e, a máxima, de 35ºC.

*Com informações da Secretaria de Comunicação do Governo do MS