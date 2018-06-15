Camisetas e bandeiras da seleção puxam venda de itens para a Copa

Apesar do pouco interesse de boa parte da população com relação à Copa do Mundo na Rússia, principalmente com o comércio, que já não se enfeita como antes, alguns pequenos empresários estão satisfeitos com o Mundial. Na Banca da Mari, no centro de Aquidauana, camisetas da seleção e bandeiras puxam as vendas neste período.

Segundo Patrícia Santos de Oliveira, gerente da banca, a procura por itens relacionados à seleção brasileira e ao futebol em geral aumentou, de forma surpreendente. "Estamos vendendo bem. Ficamos até surpresos com o movimento por causa da Copa", disse. Em média, as camisetas saem por R$ 30, e também há outros itens, como cornetas e vuvuzelas.

Colaborou Luiz Guido Jr.