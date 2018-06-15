Policiamento Comunitário é chave para fortalecer a segurança na região

Aquidauana
7° Batalhão aumenta a aproximação junto à comunidade
O constante trabalho preventivo e a aproximação do 7º Batalhão da Polícia Militar com a comunidade dos distritos localizados na Estrada Parque, está cada vez maior. Ações nos moldes do ‘Policiamento Comunitário’, firmadas em parceria entre a Polícia Militar e moradores locais, têm siso utilizadas como ferramentas para identificar, priorizar e resolver problemas relacionados aos crimes e desordens, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida em geral.
Ontem (14), por exemplo, o distrito de Palmeiras recebeu um reforço exta de policiais liderados pelo Subtenente Dias (Comandante do destacamento local), e ali estiveram conversando com alguns moradores, líderes comunitários e comerciantes, ouvindo deles suas sugestões e informações sobre os assuntos relacionados à segurança. Os dados colhidos serão empregados em estratégias de policiamento e combate à criminalidade naquela região.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS