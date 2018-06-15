Policiamento Comunitário é chave para fortalecer a segurança na região

O constante trabalho preventivo e a aproximação do 7º Batalhão da Polícia Militar com a comunidade dos distritos localizados na Estrada Parque, está cada vez maior. Ações nos moldes do ‘Policiamento Comunitário’, firmadas em parceria entre a Polícia Militar e moradores locais, têm siso utilizadas como ferramentas para identificar, priorizar e resolver problemas relacionados aos crimes e desordens, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida em geral.

Ontem (14), por exemplo, o distrito de Palmeiras recebeu um reforço exta de policiais liderados pelo Subtenente Dias (Comandante do destacamento local), e ali estiveram conversando com alguns moradores, líderes comunitários e comerciantes, ouvindo deles suas sugestões e informações sobre os assuntos relacionados à segurança. Os dados colhidos serão empregados em estratégias de policiamento e combate à criminalidade naquela região.