Frio continua neste sábado em Mato Grosso do Sul

Previsão do Tempo
Em Aquidauana, a temperatura mínima esperada é de 13ºC e, a máxima, de 23ºC
A massa de ar frio que atingiu o Estado promovendo quedas bruscas de temperaturas, ainda deve atuar pelos próximos dias em Mato Grosso do Sul. Nas regiões Sul e Sudeste o tempo encoberto continua até este sábado (16.6).
No Estado, a umidade relativa do ar varia de 40% a 95% e a temperatura marca mínima de 7ºC e máxima de 28ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Em Aquidauana, a temperatura mínima esperada é de 13ºC e, a máxima, de 23ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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