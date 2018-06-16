Frio continua neste sábado em Mato Grosso do Sul

A massa de ar frio que atingiu o Estado promovendo quedas bruscas de temperaturas, ainda deve atuar pelos próximos dias em Mato Grosso do Sul. Nas regiões Sul e Sudeste o tempo encoberto continua até este sábado (16.6).

No Estado, a umidade relativa do ar varia de 40% a 95% e a temperatura marca mínima de 7ºC e máxima de 28ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Aquidauana, a temperatura mínima esperada é de 13ºC e, a máxima, de 23ºC.