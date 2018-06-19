Terça-feira de tempo aberto em Aquidauana

Massa de ar seco continuará a atuar sobre Mato Grosso do Sul, deixando o tempo aberto com sol entre poucas nuvens em todas as regiões. Não há expectativa de chuva.

Para o município de Aquidauana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há a previsão de umidade máxima de 85% e, a mínima, de 40%.

Nesta terça-feira (19), as temperaturas variam entre 14ºC e 31ºC.