Terça-feira de tempo aberto em Aquidauana

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Massa de ar seco continuará a atuar sobre Mato Grosso do Sul, deixando o tempo aberto com sol entre poucas nuvens em todas as regiões. Não há expectativa de chuva.
Para o município de Aquidauana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há a previsão de umidade máxima de 85% e, a mínima, de 40%.
Nesta terça-feira (19), as temperaturas variam entre 14ºC e 31ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS