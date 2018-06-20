Aquidauana será beneficiada pelo programa Avançar Cidades

Saneamento
Em MS são 16 municípios beneficiados pelo programa do Ministério das Cidades
O governador Reinaldo Azambuja; o secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva; o diretor-presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Luiz Rocha; e o superintendente da Caixa Econômica Federal (CEF), Evandro Narciso Lima; assinam nesta quarta-feira (20.6) os contratos de liberação de aproximadamente R$ 190 milhões para 16 municípios de Mato Grosso do Sul que vão atender mais de 47 mil famílias.
Os recursos são do Avançar Cidades, programa lançado pelo Ministério das Cidades, por meio de convênios com a CEF que prevê obras de saneamento básico, totalizando 798.062,90 metros de extensão de rede de esgoto e 47.829 novas ligações de esgoto.
Os prefeitos de Amambai, Antônio João, Aquidauana, Batayporã, Chapadão do Sul, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos devem comparecer ao evento para assinatura dos contratos de seus municípios.
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