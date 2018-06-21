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Infraestrutura

MS fica a um passo da universalização do saneamento

Os contratos assinados são referentes à primeira etapa do Programa, que atenderá 76 cidades, de sete estados

Schimene Duque Weber

Publicado em 21/06/2018 às 08:20

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Com 190 milhões em investimentos nesta primeira etapa e quase 48 mil famílias beneficiadas com o programa Avançar Cidades – Saneamento, o estado de Mato Grosso do Sul estará a um passo de universalizar o saneamento. “Com esses novos investimentos vamos para 60% em todo o Estado e nas 16 cidades contempladas ontem (20/06) iremos a mais de 70% na cobertura de rede de esgoto”, disse o secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey da Silva, durante a assinatura dos contratos do Programa.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, os expressivos investimentos realizados em saneamento básico nos últimos três anos e meio dobraram a capacidade de coleta e tratamento de esgoto, além de contribuírem para que a atual gestão seja considerada a que mais realizou investimentos em saneamento em toda a história de Mato Grosso do Sul. “ O Estado dá um salto enorme entre o que tínhamos e o que nós teremos ao final de 2018, praticamente dobrando a capacidade de coleta e tratamento. Em algumas cidades a média chegará a ultrapassar 92% de cobertura de saneamento e isso significa melhoria na saúde das pessoas. Uma melhoria que é fruto da parceria construída com os 79 municípios”, pontuou.

Com o Avançar Cidades os municípios de Amambai, Antônio João, Aquidauana, Batayporã, Chapadão do Sul, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia  e Terenos irão receber 798.063,00 metros de rede coletora de esgoto, 47.829 ligações domiciliares à rede de esgoto e a construção de 29 estações elevatórias de esgoto bruto.

Os contratos assinados são referentes à primeira etapa do Programa, que atenderá 76 cidades, de sete estados. Na segunda etapa, com processo seletivo até este mês, Mato Grosso do Sul poderá ser beneficiado. Segundo o governador, os investimentos na segunda etapa poderão chegar a R$ 234 milhões.

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