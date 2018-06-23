Sábado de sol em Mato Grosso do Sul

Previsão do Tempo
A temperatura mínima esperada para Aquidauana neste sábado é de 21ºC.
O tempo continua firme e o sol se mantém em todo o Estado, durante os próximos dias e principalmente neste sábado (23). Os índices de umidade relativa do ar permanecem baixos. com variação de 90% a 25%.
Em Aquidauana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima esperada é de 21ºC e, a máxima, de 32ºC.
*Com informações da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS