Sábado de sol em Mato Grosso do Sul

O tempo continua firme e o sol se mantém em todo o Estado, durante os próximos dias e principalmente neste sábado (23). Os índices de umidade relativa do ar permanecem baixos. com variação de 90% a 25%.

Em Aquidauana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima esperada é de 21ºC e, a máxima, de 32ºC.

*Com informações da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado