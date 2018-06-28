Embriagado, motorista colide Gol em árvore na Cândido Mariano

Aquidauana
O acidente ocorreu por volta das 11 horas da noite e mobiliou o Corpo de Bombeiros
Um rapaz de 29 anos sofreu um acidente por volta das 23 horas de ontem (27) ao colidir o Volkswagen Gol no qual dirigia em uma árvore, na Rua Cândido Mariano, sentido bairro ao centro, em Aquidauana.
Conforme consta no boletim de ocorrência, o motorista se chocou com a árvore na calçada da via, e consciente e orientado, aguardava a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros, sentado no meio-fio.
O rapaz apresentou contusão na testa, decorrente da batida, ferimento no lábio superior, pele fria, sudorese, palidez e forte odor de álcool. Ele admitiu aos militares que ingeriu bebidas alcoólicas. Foi atendido e encaminhado ao hospital da cidade.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS