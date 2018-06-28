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Embriagado, motorista colide Gol em árvore na Cândido Mariano

O acidente ocorreu por volta das 11 horas da noite e mobiliou o Corpo de Bombeiros

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/06/2018 às 11:26

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Um rapaz de 29 anos sofreu um acidente por volta das 23 horas de ontem (27) ao colidir o Volkswagen Gol no qual dirigia em uma árvore, na Rua Cândido Mariano, sentido bairro ao centro, em Aquidauana.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o motorista se chocou com a árvore na calçada da via, e consciente e orientado, aguardava a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros, sentado no meio-fio.

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O rapaz apresentou contusão na testa, decorrente da batida, ferimento no lábio superior, pele fria, sudorese, palidez e forte odor de álcool. Ele admitiu aos militares que ingeriu bebidas alcoólicas. Foi atendido e encaminhado ao hospital da cidade.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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