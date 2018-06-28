Embriagado, motorista colide Gol em árvore na Cândido Mariano

Um rapaz de 29 anos sofreu um acidente por volta das 23 horas de ontem (27) ao colidir o Volkswagen Gol no qual dirigia em uma árvore, na Rua Cândido Mariano, sentido bairro ao centro, em Aquidauana.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o motorista se chocou com a árvore na calçada da via, e consciente e orientado, aguardava a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros, sentado no meio-fio.