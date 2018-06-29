Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:05

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Câmara de Aquidauana debate criação de Guarda Municipal e agentes de trânsito

As medidas foram solicitadas pelo vereador Sargento Cruz (MDB), diante da necessidade da manutenção da ordem e garantia de segurança

Renan Nucci

Publicado em 29/06/2018 às 15:26

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na última sessão da Câmara Municipal de Aquidauana foi levantado debate sobre a criação de um Guarda Municipal e aumento no número de agentes de trânsito no município. As medidas foram solicitadas pelo vereador Sargento Cruz (MDB), diante da necessidade da manutenção da ordem e garantia de segurança, principalmente no trânsito, em face de vários acidentes que têm sido registrados.

Conforme explicao vereador,  o pedido baseia-se em lei federal publicada em 12 de junho de 2018, que institui o Sistema único de Segurança Pública (Susp) e cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

Para o parlamentar, a medida se faz necessária para a manutenção da ordem pública, segurança das pessoas, controle de veículos e pedestres em circulação no âmbito do município; preservação do patrimônio público, meio ambiente, conservação dos bens de direito, entre outras atribuições.

Além disso, ele esclarece que o município possui somente um agente de trânsito regularmente inscrito no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), razão pela qual, o vereador entende ser justificável o aumento no números de agentes de trânsito no município.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo