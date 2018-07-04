Após denúncias, PM encontra moto furtada, escondida em matagal

Ontem (03), por volta das 09 horas, a equipe de Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Anastácio recebeu uma informação sobre uma motocicleta que estaria abandonada em um ‘matagal’ localizado nos Altos de Aquidauana.

Os policiais militares foram até o local e encontraram o veículo escondido sob galhos de árvore. Após a consulta da placa de identificação, foi constatado que o veículo era produto de furto ocorrido na última semana, na cidade de Aquidauana.