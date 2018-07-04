Após denúncias, PM encontra moto furtada, escondida em matagal

Furto
O veículo estava escondido em galhos de árvore nos Altos da cidade
Ontem (03), por volta das 09 horas, a equipe de Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Anastácio recebeu uma informação sobre uma motocicleta que estaria abandonada em um ‘matagal’ localizado nos Altos de Aquidauana.
Os policiais militares foram até o local e encontraram o veículo escondido sob galhos de árvore. Após a consulta da placa de identificação, foi constatado que o veículo era produto de furto ocorrido na última semana, na cidade de Aquidauana.
A motocicleta foi entregue a Delegacia de Polícia de Aquidauana para as providências necessárias e posterior entrega ao verdadeiro proprietário.
Oportunidades
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Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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