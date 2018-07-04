Feijoada Solidária assegura melhorias ao atendimento de crianças do projeto Adote 1 Atleta

Shows de artistas consagrados da terra, comida boa, o fortalecimento dos laços de amizade e do espírito solidário se fizeram presentes no último sábado (30) durante a ª Feijoada da Solidariedade, organizada por Viviane Nogueira Orro e pelo Deputado Estadual Felipe Orro. O evento aconteceu no Santo Cruz Arena Show, em Aquidauana e reuniu centenas de pessoas em prol do desenvolvimento do projeto Adote 1 Atleta, que visa dar dignidade ao resgatar crianças que vivem em situação de vulnerabilidade através do esporte.

Um dos idealizadores do projeto, o vereador Cláudio Alviço, considerou o evento um sucesso absoluto. “Dez dias antes, já não havia mais camisetas à venda que eram o convite para a entrada no Santa Cruz, local do evento. A participação de todas as pessoas que ajudaram o projeto foi determinante para o sucesso da feijoada, pois tudo foi feito com muito amor e carinho em cada detalhe”, disse emocionado.

Sobre a organização e a participação do público, Alviço apontou que a contribuição das pessoas foi fundamental, já que tiveram verdadeiramente um sentimento de solidariedade de poder ajudar a entidade, presidida atualmente por Alexander de Souza Morales. “As pessoas demonstraram um sentimento de querer ajudar o projeto com esse recurso. Com ele, conseguiremos concluir a cozinha, a sala de aula, além de dar uma condição de atendimento melhor às crianças”.

Resultado positivo

No total, com a venda das camisetas, foi arrecadado cerca de R$ 27.500, mais uma doação de um participante no valor de R$ 500. A dupla que animou a festa, Alex & Yvan, doou à instituição um chapéu que está sendo leiloado. Até o momento, já arrecadou mais R$ 1100 ao Adote 1 Atleta.

“O evento ultrapassou nossas expectativas, já que o projeto recebeu divulgação bastante ampla, na imprensa regional e o O pantaneiro faz parte disso também. A gente agradece a todos que colaboraram em nome das 120 crianças que estão sendo contempladas com tanto carinho”, concluiu Cláudio Alviço.