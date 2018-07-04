MS continua registrando temperaturas altas sem expectativa de chuva

Ar seco predomina sobre Mato Grosso do Sul deixando o tempo firme e sem expectativa de chuva.

De acordo com informações do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), nesta quarta-feira (04), em Aquidauana, a mínima será de 17ºC, mas a máxima pode atingir até 32ºC.

A umidade relativa do ar registra baixa nas horas mais quentes do dia, com variação de 85% a 25% .

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo do Estado