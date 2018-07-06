Comércio de Aquidauana fecha as portas na tarde desta sexta, para torcer pela seleção

Copa do Mundo
Movimento é apenas em bares e restaurantes que vão transmitir o jogo
Devido ao jogo da seleção brasileira, que na tarde desta sexta-feira enfrenta a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, o comércio de Aquidauana encerrou às atividades às 13h30, com exceção de bares e restaurantes que vão exibir o confronto.
Como tem sido nos jogos anteriores do Brasil, as ruas estão desertas. A população deve comparecer para torcer nos telões da Estação Ferroviária e da praça de alimentação do Shopping Atlântico. Em seguida, se for caso de vitória, a comemoração ocorre na Avenida Pantaneta.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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