Comércio de Aquidauana fecha as portas na tarde desta sexta, para torcer pela seleção

Devido ao jogo da seleção brasileira, que na tarde desta sexta-feira enfrenta a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, o comércio de Aquidauana encerrou às atividades às 13h30, com exceção de bares e restaurantes que vão exibir o confronto.

Como tem sido nos jogos anteriores do Brasil, as ruas estão desertas. A população deve comparecer para torcer nos telões da Estação Ferroviária e da praça de alimentação do Shopping Atlântico. Em seguida, se for caso de vitória, a comemoração ocorre na Avenida Pantaneta.

Colaborou Luiz Guido Jr.