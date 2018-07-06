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Emergência

Homem teve dedo amputado após tentar arrumar antena para ver jogo do Brasil

A vítima é moradora de um sítio próximo ao Pesqueiro 110 e foi atendida pelos Bombeiros

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/07/2018 às 11:24

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Por volta das 9 horas da manhã desta sexta-feira (6), um homem de 52 anos sofreu amputação de parte do dedo da mão esquerda (anelar) após tentar arrumar uma antena de TV a fim de assistir o jogo do Brasil pela Copa do Mundo, que acontece logo mais, às 14 horas. A vítima é moradora de um sítio próximo ao Pesqueiro 110, localizado perto da BR-262, entre Aquidauana e Anastácio.

No momento do acidente, o cano da antena caiu sobre seu dedo, causando a lesão grave. Terceiros socorreram o homem no sítio, distante cerca de 20km de Aquidauana, quando encontraram a equipe do Corpo de Bombeiros que realiza evento em Anastácio e pediram ajuda.

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O Resgate realizou os primeiros atendimentos na Praça Arandú, em Anastácio e o encaminhou ao hospital de Aquidauana.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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