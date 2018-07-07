Homem entra em padaria, ameaça atendente de morte e rouba dinheiro do caixa

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a atendente do estabelecimento, de 20 anos, estava sozinha quando entrou no local um homem de aproximadamente 1,8m de altura, magro, aparentando ser negro, de boné, com capacete vermelho, sem a viseira, bermudão e camisa larga.

Nesta sexta-feira (6), por volta das 20h35 da noite, uma padaria localizada na Rua Roberto Scaf, Bairro Alto, em Aquidauana, foi assaltada por um sujeito ainda não identificado.

Segundo o registro, ao ver a atendente, o homem mandou que ficasse sentada, quieta, caso contrário, iria matá-la. A todo o momento, o criminoso colocava a mão na cintura, dando a entender que estava armado.

Logo após, o homem foi ao caixa e roubou todo o dinheiro que ali estava, valor entre 100 a 150 reais, em notas de 10 e 20 reais, quando fugiu do local em uma moto Honda Biz velha e barulhenta, seguindo no sentido centro.

A vítima não conseguiu anotar a placa do veículo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.