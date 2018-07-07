Homem entra em padaria, ameaça atendente de morte e rouba dinheiro do caixa

Aquidauana
O suspeito entrou no estabelecimento de capacete e ainda não foi identificado
Nesta sexta-feira (6), por volta das 20h35 da noite, uma padaria localizada na Rua Roberto Scaf, Bairro Alto, em Aquidauana, foi assaltada por um sujeito ainda não identificado.
Conforme as informações do boletim de ocorrência, a atendente do estabelecimento, de 20 anos, estava sozinha quando entrou no local um homem de aproximadamente 1,8m de altura, magro, aparentando ser negro, de boné, com capacete vermelho, sem a viseira, bermudão e camisa larga.
Segundo o registro, ao ver a atendente, o homem mandou que ficasse sentada, quieta, caso contrário, iria matá-la. A todo o momento, o criminoso colocava a mão na cintura, dando a entender que estava armado.
Logo após, o homem foi ao caixa e roubou todo o dinheiro que ali estava, valor entre 100 a 150 reais, em notas de 10 e 20 reais, quando fugiu do local em uma moto Honda Biz velha e barulhenta, seguindo no sentido centro.
A vítima não conseguiu anotar a placa do veículo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS