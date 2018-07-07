Sem previsão de chuvas, tempo segue firme em Aquidauana neste sábado

Neste sábado (7), o tempo em Aquidauana e região segue seco, sem previsão de chuvas. O céu fica nublado e parcialmente nublado com névoa seca ao longo do dia, segundo boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A umidade relativa do ar varia entre 30% a 85%. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 34 graus Celsius.