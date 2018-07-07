Sem previsão de chuvas, tempo segue firme em Aquidauana neste sábado

Clima
A mínima prevista para hoje é de 17º e a máxima de 34º
Neste sábado (7), o tempo em Aquidauana e região segue seco, sem previsão de chuvas. O céu fica nublado e parcialmente nublado com névoa seca ao longo do dia, segundo boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A umidade relativa do ar varia entre 30% a 85%. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 34 graus Celsius.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS