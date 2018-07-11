Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:13

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Projeto ensina alunos a construírem caiaques com garrafas plásticas

Embarcações serão usadas em aulas no Parque da Lagoa Comprida

Renan Nucci

Publicado em 11/07/2018 às 16:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-3469
dsc-3477
dsc-3512
dsc-3504
dsc-3470
dsc-3481-copy
dsc-3505
dsc-3513
dsc-3473
dsc-3498
dsc-3509
dsc-3472
dsc-3494
dsc-3507
dsc-3514-copy
dsc-3475
dsc-3502
dsc-3511

Crédito do vídeo: Da Redação

A tarde desta quarta-feira foi marcada pelo movimento de alunos e professores da Escola Marechal Deodoro da Fonseca, no Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana. O grupo aproveitou a oportunidade para testar caiaques feitos a partir de garrafas plásticas de refrigerantes dois litros. O projeto, intitulado "Caiapet, A cada Remada uma Nova Esperança", será apresentado ao público na feira da escola do próximo sábado.

Segundo Juliete de Souza Milan Alves, uma das coordenadoras do projeto, foram feitos testes para aferir se o caiaque era flutuável. "O projeto abrange a esfera econômica, porque tem custo reduzido, e a esfera social, porque a criança que eventualmente não tenha condições de comprar um caiaque profissional, poderá fabricar o seu próprio com as garrafas e participar das aulas do outro projeto que dá treinos de canoagem".

Ao todo, foram cerca de seis encontros entre alunos e o professor Antônio Márcio, grande idealizador do projeto. A cada oportunidade, ele demonstrava para as crianças como montou o caiaque, para que elas pudessem aprender. "A embarcação tem 3,70 de comprimento, suporta até três pessoas, com peso total médio de 180 quilos e foi construída com 248 garrafas de dois litros de Coca-Cola", pontuou o professor. Todo o trabalho foi supervisionado pelo Corpo de Bombeiros.

Colaborou Luiz Guido Jr.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo