Projeto ensina alunos a construírem caiaques com garrafas plásticas

A tarde desta quarta-feira foi marcada pelo movimento de alunos e professores da Escola Marechal Deodoro da Fonseca, no Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana. O grupo aproveitou a oportunidade para testar caiaques feitos a partir de garrafas plásticas de refrigerantes dois litros. O projeto, intitulado "Caiapet, A cada Remada uma Nova Esperança", será apresentado ao público na feira da escola do próximo sábado.

Segundo Juliete de Souza Milan Alves, uma das coordenadoras do projeto, foram feitos testes para aferir se o caiaque era flutuável. "O projeto abrange a esfera econômica, porque tem custo reduzido, e a esfera social, porque a criança que eventualmente não tenha condições de comprar um caiaque profissional, poderá fabricar o seu próprio com as garrafas e participar das aulas do outro projeto que dá treinos de canoagem".

Ao todo, foram cerca de seis encontros entre alunos e o professor Antônio Márcio, grande idealizador do projeto. A cada oportunidade, ele demonstrava para as crianças como montou o caiaque, para que elas pudessem aprender. "A embarcação tem 3,70 de comprimento, suporta até três pessoas, com peso total médio de 180 quilos e foi construída com 248 garrafas de dois litros de Coca-Cola", pontuou o professor. Todo o trabalho foi supervisionado pelo Corpo de Bombeiros.

Colaborou Luiz Guido Jr.