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Motociclista bêbado não respeita sinal da Polícia, mas é detido na Bichara Salamene

Homem teria passado pela canaleta do quebra-molas em alta velocidade, ao lado da viatura da PM

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/07/2018 às 08:16

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Neste sábado (14) registro de mais uma pessoa embriagada na condução de uma moto mobilizou equipe Getam durante ronda em Aquidauana. Por volta das 23h20, um homem de 46 anos que pilotava uma moto Shineray ultrapassou a viatura da Polícia pela canaleta de escoamento de água de um quebra-molas, pela direita, em alta velocidade.

Por conta da direção perigosa, a PM acionou os sinais sonoros de parada, entretanto, o motoqueiro acelerou ainda mais. A perseguição levou pelo menos 1 quilômetro, até que os policiais conseguiram parar a moto.

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Na abordadem, foi constatado forte odor de álcool no homem, que não conseguia ficar em pé durante o procedimento de revista. Os policiais tiveram que segurá-lo para que não caísse ao chão.

O motoqueiro alegou que havia bebido apenas duas latas de cerveja, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. A PM confeccionou o Termo de Constatação de Alteração e Capacidade Psicomotora.

O veículo foi apreendido e levado ao pátio do Detran. Quanto ao homem, foi preso em flagrante, conduzido à DP para as medidas cabíveis.

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