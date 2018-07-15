Motociclista bêbado não respeita sinal da Polícia, mas é detido na Bichara Salamene

Neste sábado (14) registro de mais uma pessoa embriagada na condução de uma moto mobilizou equipe Getam durante ronda em Aquidauana. Por volta das 23h20, um homem de 46 anos que pilotava uma moto Shineray ultrapassou a viatura da Polícia pela canaleta de escoamento de água de um quebra-molas, pela direita, em alta velocidade.

Por conta da direção perigosa, a PM acionou os sinais sonoros de parada, entretanto, o motoqueiro acelerou ainda mais. A perseguição levou pelo menos 1 quilômetro, até que os policiais conseguiram parar a moto.