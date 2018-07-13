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PRF recupera veículo roubado, após motorista tentar fugir de fiscalização policial

O condutor de 26 anos declarou que tentou fugir, pois o veículo era roubado

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/07/2018 às 11:16

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Na manhã desta sexta-feira, 13 de junho, no km 454 da BR-163, em Campo Grande/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado em Goiânia/GO.

Em fiscalização de rotina, foi dada a ordem de parada ao veículo VW/VOYAGE com placas aparentes de Rio Verde/GO, o condutor não obedeceu à ordem e empreendeu fuga. Alguns quilômetros à frente, ele abandonou o carro e fugiu a pé para uma mata existente às margens da rodovia, onde foi preso.

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O condutor de 26 anos declarou que tentou fugir, pois o veículo era roubado. Ele afirmou que pegou o carro em Campo Grande/MS, no Bairro Moreninhas e levaria até Coronel Sapucaia/MS, onde receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em verificação veicular, a equipe constatou que o automóvel tinha sinais de adulteração com placas originais de Goiânia/GO, onde possuía registro de roubo/furto.

O motorista e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Campo Grande/MS.

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