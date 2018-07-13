PRF recupera veículo roubado, após motorista tentar fugir de fiscalização policial

Na manhã desta sexta-feira, 13 de junho, no km 454 da BR-163, em Campo Grande/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado em Goiânia/GO.

Em fiscalização de rotina, foi dada a ordem de parada ao veículo VW/VOYAGE com placas aparentes de Rio Verde/GO, o condutor não obedeceu à ordem e empreendeu fuga. Alguns quilômetros à frente, ele abandonou o carro e fugiu a pé para uma mata existente às margens da rodovia, onde foi preso.