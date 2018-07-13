PRF recupera veículo roubado, após motorista tentar fugir de fiscalização policial

Apreensão
O condutor de 26 anos declarou que tentou fugir, pois o veículo era roubado
Na manhã desta sexta-feira, 13 de junho, no km 454 da BR-163, em Campo Grande/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado em Goiânia/GO.
Em fiscalização de rotina, foi dada a ordem de parada ao veículo VW/VOYAGE com placas aparentes de Rio Verde/GO, o condutor não obedeceu à ordem e empreendeu fuga. Alguns quilômetros à frente, ele abandonou o carro e fugiu a pé para uma mata existente às margens da rodovia, onde foi preso.
O condutor de 26 anos declarou que tentou fugir, pois o veículo era roubado. Ele afirmou que pegou o carro em Campo Grande/MS, no Bairro Moreninhas e levaria até Coronel Sapucaia/MS, onde receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Em verificação veicular, a equipe constatou que o automóvel tinha sinais de adulteração com placas originais de Goiânia/GO, onde possuía registro de roubo/furto.
O motorista e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Campo Grande/MS.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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