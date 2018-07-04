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Bataguassu

Nesta madrugada, PRF recupera 2 veículos furtados em SP e MA

O primeiro veículo foi recuperado em menos de 10 dias do seu roubo

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/07/2018 às 12:03

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Na madrugada desta quarta-feira, 04 de junho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos no km 18 da BR-267.

A primeira ocorrência foi às 03h30min. Os policiais abordaram um veículo Citroen /C3 Picasso com placas aparentes de São Paulo/SP, conduzido por um homem de 35 anos que afirmou ter esquecido o documento do automóvel. O que motivou a equipe realizar uma vistoria no carro.

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Os policiais constataram que o veículo tinha sinais de adulteração, com placas originais de São Luís do Maranhão e que possuía registro de roubo/furto registrado no dia no último dia 26 de junho, na cidade de São Paulo/SP.

O motorista declarou que pegou o veículo na cidade de São Paulo, levaria até Dourados e receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

O automóvel e o condutor foram encaminhados para a Policia Civil de Bataguassu.

Já a segunda, às 04h, em fiscalização de rotina, foi dada a ordem de parada ao automóvel Honda/Civic com placas aparentes de Santos/SP.

A equipe constatou que o documento apresentado pelo condutor de 31 anos era falso, o que motivou a fiscalização no carro.

Os policiais constataram que o veículo tinha sinais de adulteração, com placas originais de Praia Grande/SP, onde possuía registro de roubo/furto registrado no dia 05 de dezembro de 2017.

A equipe encontrou em poder do motorista duas cédulas de R$ 20,00 falsas. Ele foi preso em flagrante por receptação, uso de documento falso, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e moeda falsa.

O veículo foi encaminhado para a Policia Civil de Bataguassu/MS, o CRLV e cédulas falsas foram encaminhados para a Delegacia de Policia Federal de Três Lagoas/MS. O condutor está à disposição da Justiça.

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