PRF apreende maconha, pistola, carregadores e munições na BR-163

Em fiscalização de rotina, foi dada a ordem de parada ao veículo VW/Saveiro com placas de Dourados/MS, conduzido por um homem de 21 anos, tendo como passageira uma mulher de 23.

Na noite desta quinta-feira (28), em Campo GrandeS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pistola, munições, carregadores e maconha no km 454.

O motorista não possuía carteira de habilitação e apresentou motivos inconsistentes a cerca da viagem o que levou a equipe fazer uma vistoria veicular.

Os policiais encontraram em um fundo falso no interior do carro, vários tabletes de maconha que somaram 207 kg (duzentos e sete quilos) da droga. Eles encontraram ainda, uma pistola calibre .40, 75 munições calibre .9mm, 100 munições calibre .380, 150 munições calibre .40 e 3 carregadores de munição calibre .40.

O condutor declarou que pegou o carro de seu irmão para ir buscar uma motocicleta em Campo Grande/MS, receberia a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e não sabia a existência dos ilícitos.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) da Capital.