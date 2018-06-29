PRF apreende maconha, pistola, carregadores e munições na BR-163

Tráfico
Os policiais encontraram em um fundo falso no interior do carro, vários tabletes de maconha que somaram 207 kg (duzentos e sete quilos) da droga
Na noite desta quinta-feira (28), em Campo GrandeS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pistola, munições, carregadores e maconha no km 454.
Em fiscalização de rotina, foi dada a ordem de parada ao veículo VW/Saveiro com placas de Dourados/MS, conduzido por um homem de 21 anos, tendo como passageira uma mulher de 23.
O motorista não possuía carteira de habilitação e apresentou motivos inconsistentes a cerca da viagem o que levou a equipe fazer uma vistoria veicular.
Os policiais encontraram em um fundo falso no interior do carro, vários tabletes de maconha que somaram 207 kg (duzentos e sete quilos) da droga. Eles encontraram ainda, uma pistola calibre .40, 75 munições calibre .9mm, 100 munições calibre .380, 150 munições calibre .40 e 3 carregadores de munição calibre .40.
O condutor declarou que pegou o carro de seu irmão para ir buscar uma motocicleta em Campo Grande/MS, receberia a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e não sabia a existência dos ilícitos.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) da Capital.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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