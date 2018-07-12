PRF recupera dois veículos roubados na BR-060

Policial
O condutor de 24 anos ficou muito nervoso com a presença dos policiais, o que motivou a fiscalização veicular
Na noite de terça-feira, 10 de junho no km 215 da rodovia BR-060, em Camapuã/MS, os policiais abordaram o primeiro veículo, um GM/Onix com placas aparentes de Brasília/DF.
O condutor de 24 anos ficou muito nervoso com a presença dos policiais, o que motivou a fiscalização veicular.
A equipe constatou que o carro tinha sinais de adulteração, com placas originais de Brasília/DF, onde tinha registro de roubo/furto.
Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Camapuã/MS.
Na madrugada desta quarta-feira, 11 de junho, no km 230 da BR-060, em Bandeirantes/MS, os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma caminhonete GM/S10, o condutor não obedeceu à ordem e empreendeu fuga.
Alguns quilômetros à frente o motorista perdeu o controle da caminhonete e colidiu com um radar, abandonou o veículo e fugiu a pé para uma mata existente às margens da rodovia. Não sendo possível localiza-lo.
Durante vistoria, os policiais constataram que a caminhonete tinha sinais de adulteração, e havia sido roubada no Estado de Goiás.
Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes/MS.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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