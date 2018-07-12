PRF recupera dois veículos roubados na BR-060

O condutor de 24 anos ficou muito nervoso com a presença dos policiais, o que motivou a fiscalização veicular.

Na noite de terça-feira, 10 de junho no km 215 da rodovia BR-060, em Camapuã/MS, os policiais abordaram o primeiro veículo, um GM/Onix com placas aparentes de Brasília/DF.

A equipe constatou que o carro tinha sinais de adulteração, com placas originais de Brasília/DF, onde tinha registro de roubo/furto.

Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Camapuã/MS.

Na madrugada desta quarta-feira, 11 de junho, no km 230 da BR-060, em Bandeirantes/MS, os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma caminhonete GM/S10, o condutor não obedeceu à ordem e empreendeu fuga.

Alguns quilômetros à frente o motorista perdeu o controle da caminhonete e colidiu com um radar, abandonou o veículo e fugiu a pé para uma mata existente às margens da rodovia. Não sendo possível localiza-lo.

Durante vistoria, os policiais constataram que a caminhonete tinha sinais de adulteração, e havia sido roubada no Estado de Goiás.

Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes/MS.