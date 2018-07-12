Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:50

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

PRF recupera dois veículos roubados na BR-060

O condutor de 24 anos ficou muito nervoso com a presença dos policiais, o que motivou a fiscalização veicular

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/07/2018 às 11:52

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na noite de terça-feira, 10 de junho no km 215 da rodovia BR-060, em Camapuã/MS, os policiais abordaram o primeiro veículo, um GM/Onix com placas aparentes de Brasília/DF.

O condutor de 24 anos ficou muito nervoso com a presença dos policiais, o que motivou a fiscalização veicular.

Leia Também

• PRF apreende aproximadamente 15 kg de cocaína em Miranda

• Nesta madrugada, PRF recupera 2 veículos furtados em SP e MA

• Cães da PRF farejam 46,2 quilos de cocaína com bolivianos na BR-262

A equipe constatou que o carro tinha sinais de adulteração, com placas originais de Brasília/DF, onde tinha registro de roubo/furto.

Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Camapuã/MS.

Na madrugada desta quarta-feira, 11 de junho, no km 230 da BR-060, em Bandeirantes/MS, os policiais deram ordem de parada ao condutor de uma caminhonete GM/S10, o condutor não obedeceu à ordem e empreendeu fuga.

Alguns quilômetros à frente o motorista perdeu o controle da caminhonete e colidiu com um radar, abandonou o veículo e fugiu a pé para uma mata existente às margens da rodovia. Não sendo possível localiza-lo.

Durante vistoria, os policiais constataram que a caminhonete tinha sinais de adulteração, e havia sido roubada no Estado de Goiás.

Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes/MS.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo