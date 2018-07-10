PRF apreende aproximadamente 15 kg de cocaína em Miranda

Tráfico
A droga era transportada por 4 bolivianos em um SUV
Na tarde do último domingo, 08 de julho, no km 600 da BR 262, em Miranda, agentes da PRF abordaram um Hyundai/Santafe com 4 ocupantes bolivianos que seguia de Corumbá para São Paulo. Durante entrevista com os estrangeiros, os policiais perceberam diversas contradições acerca das circunstâncias da viagem.
Diante da suspeita, a equipe procedeu a uma vistoria minuciosa no interior do veículo, onde localizou um compartimento oculto que escondia aproximadamente 15 kg de substância entorpecente com característica de cocaína.
Perguntado, um dos ocupantes afirmou que havia pegado a droga na Bolívia e levaria até a cidade de São Paulo.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Campo Grande.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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