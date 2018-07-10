PRF apreende aproximadamente 15 kg de cocaína em Miranda

Na tarde do último domingo, 08 de julho, no km 600 da BR 262, em Miranda, agentes da PRF abordaram um Hyundai/Santafe com 4 ocupantes bolivianos que seguia de Corumbá para São Paulo. Durante entrevista com os estrangeiros, os policiais perceberam diversas contradições acerca das circunstâncias da viagem.

Diante da suspeita, a equipe procedeu a uma vistoria minuciosa no interior do veículo, onde localizou um compartimento oculto que escondia aproximadamente 15 kg de substância entorpecente com característica de cocaína.