Sede de fazenda é arrombada e armas e objetos de valor são furtados em Aquidauana

Furto a fazenda
O caso segue para investigação pela inteligência da Polícia por envolver furto de armas de fogo
Uma fazenda localizada na estrada da Campina, em Aquidauana, teve sua sede arrombada no último dia 14 de julho (sábado). Bandidos entraram na propriedade e levaram armas, tipo pistola, revólver, televisores, faqueiros, cofre em formato de porquinho com 2 mil reais, lata de biscoito que também havia dinheiro nela, cerca de mil reais, 200 munições, além de uma bolsa para colocar os produtos furtados.
De acordo com Ronaldo Régis, do programa de rádio "Na Mira", um senhor de 81 anos, pecuarista, dono da fazenda, procurou a delegacia da cidade. Ele estava viajando e recebeu um telefonema do vizinho dizendo que as portas dos fundos estavam arrombada. No dia 14, dia do fato, o filho do dono foi até à fazenda e viu que as portas de fato estavam arrombadas e o interior da residência todo revirado.
O filho do pecuarista não sabia o que havia sido furtado, já que não morava lá. No dia 16, segunda-feira, o senhor retornou de viagem e constatou que haviam feito um limpa na residência. Levaram uma pistola Taurus modelo 765 preta, com capacidade para 15 tiros, documentada e em estojo original e um revólvel calibre.22, Smith Wesson, com cabo de madrepérola com capacidade para 6 tiros, duas TVs, uma de 49 polegadas e outra de 42, ambas tela plana, um faqueiro da marca Wolff, com aproximadamente 80 peças, de alto valor de mercado e ainda 200 munições para armas 765, calibre 32, 22 e cartuchos calibre 16.
O fato segue para investigação com mais atenção pela Polícia Civil, pois envolve subtração de armas. Foi aberto um inquérito policial para apurar o paradeiro das armas de fogo. O núcleo de inteligência da PC está cuidando do caso.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS