Sede de fazenda é arrombada e armas e objetos de valor são furtados em Aquidauana

Uma fazenda localizada na estrada da Campina, em Aquidauana, teve sua sede arrombada no último dia 14 de julho (sábado). Bandidos entraram na propriedade e levaram armas, tipo pistola, revólver, televisores, faqueiros, cofre em formato de porquinho com 2 mil reais, lata de biscoito que também havia dinheiro nela, cerca de mil reais, 200 munições, além de uma bolsa para colocar os produtos furtados.

De acordo com Ronaldo Régis, do programa de rádio "Na Mira", um senhor de 81 anos, pecuarista, dono da fazenda, procurou a delegacia da cidade. Ele estava viajando e recebeu um telefonema do vizinho dizendo que as portas dos fundos estavam arrombada. No dia 14, dia do fato, o filho do dono foi até à fazenda e viu que as portas de fato estavam arrombadas e o interior da residência todo revirado.