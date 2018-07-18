Tempo segue bastante seco e parcialmente nublado em Aquidauana

Nesta quarta-feira (18) o clima em Aquidauana e região continua bastante seco e sem previsão de chuvas. De acordo com boletim do Instituto Nacional de Meteorologia - Inmet - hoje o céu estará clarou ou parcialmente nublado e com névoa seca ao longo do dia. Mínima de 20 graus e máxima de 32 graus Celsius.

Umidade relativa do ar também está baixa, com mínima de 40% e máxima de 70% em alguns períodos do dia. O alerta chega para amanhã: a previsão de umidade relativa mínima será de 28% e a máxima de 48% o que requer cuidados redobrados da população quanto à hidratação corporal.