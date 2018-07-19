Baixos índices de umidade e tempo seco nesta quinta-feira em Aquidauana

A quinta-feira (19) segue seca e sem previsão de chuvas em Aquidauana, assim como em diversas localidades em MS. De acordo com boletim meteorológio do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar mínima será de alarmantes 25% apenas, o que aponta cuidados dedobrados com a hidratação corporal.

Temperatura mínima de 18 graus e máxima de 36 graus Celsius. A semana deverá terminar com tempo quente, prossegue seco e sem previsão de chuvas.