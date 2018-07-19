Baixos índices de umidade e tempo seco nesta quinta-feira em Aquidauana

Clima
Céu claro alternando com névoa seca predominam o dia na região
A quinta-feira (19) segue seca e sem previsão de chuvas em Aquidauana, assim como em diversas localidades em MS. De acordo com boletim meteorológio do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar mínima será de alarmantes 25% apenas, o que aponta cuidados dedobrados com a hidratação corporal.
Temperatura mínima de 18 graus e máxima de 36 graus Celsius. A semana deverá terminar com tempo quente, prossegue seco e sem previsão de chuvas.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS