Domingo segue seco e com temperaturas amenas em Aquidauana

Clima
Dia se mantém nublado, mas ainda sem previsão de chuvas
Neste domingo (22), o clima em Aquidauana e região será de temperaturas mais amenas. A mínima prevista para hoje será de 16º e a máxima de 30º. Entretanto, ainda não há previsão de chuvas, estendendo o período de estiagem no inverno, conforme divulgado pelo boletim do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
O tempo segue seco e com nuvens no céu, alternando entre nublado e parcialmente nublado. Umidade relativa do ar mínima de 35% e máxima de 79%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS