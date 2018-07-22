Domingo segue seco e com temperaturas amenas em Aquidauana

Neste domingo (22), o clima em Aquidauana e região será de temperaturas mais amenas. A mínima prevista para hoje será de 16º e a máxima de 30º. Entretanto, ainda não há previsão de chuvas, estendendo o período de estiagem no inverno, conforme divulgado pelo boletim do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

O tempo segue seco e com nuvens no céu, alternando entre nublado e parcialmente nublado. Umidade relativa do ar mínima de 35% e máxima de 79%.