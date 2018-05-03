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Sidrolândia

Policiais apontam péssima estrutura de trabalho enquanto detentos têm climatizadores

Representante da categoria reclama de "tratamento diferenciado"

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/05/2018 às 10:15

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Climatizadores instalados em frente às celas da delegacia de Polícia Civil, em Sidrolândia viraram motivo de indignação para os investigadores e motivaram "protesto" do presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS), Giancarlo Corrêa Miranda. Isto porque, segundo ele, o as condições dos detentos são melhores do que as dos investigadores.

Por meio de um vídeo, Miranda pontua que faltam servidores para atuarem na delegacia do município, tanto escrivães, quanto investigadores, e chama atenção para o vazamento na caixa d’água do prédio enquanto climatizadores foram instalados para os presos que, contam também com uma máquina de lavar roupas e televisores.

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Nas palavras do presidente do sindicato, isto representa um “tratamento diferenciado”. Miranda enfatiza que os detentos não devem ficar muito tempo na delegacia e precisam ser encaminhados para o presídio. "Policial não é carcereiro. Ele tem que trabalhar na sua função fim que é investigação criminal", declara.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública para ter um posicionamento sobre a situação e aguarda resposta.

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