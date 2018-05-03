Policiais apontam péssima estrutura de trabalho enquanto detentos têm climatizadores

Sidrolândia
Representante da categoria reclama de "tratamento diferenciado"
Climatizadores instalados em frente às celas da delegacia de Polícia Civil, em Sidrolândia viraram motivo de indignação para os investigadores e motivaram "protesto" do presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS), Giancarlo Corrêa Miranda. Isto porque, segundo ele, o as condições dos detentos são melhores do que as dos investigadores.
Por meio de um vídeo, Miranda pontua que faltam servidores para atuarem na delegacia do município, tanto escrivães, quanto investigadores, e chama atenção para o vazamento na caixa d’água do prédio enquanto climatizadores foram instalados para os presos que, contam também com uma máquina de lavar roupas e televisores.
Nas palavras do presidente do sindicato, isto representa um “tratamento diferenciado”. Miranda enfatiza que os detentos não devem ficar muito tempo na delegacia e precisam ser encaminhados para o presídio. "Policial não é carcereiro. Ele tem que trabalhar na sua função fim que é investigação criminal", declara.
A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública para ter um posicionamento sobre a situação e aguarda resposta.
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