Policiais apontam péssima estrutura de trabalho enquanto detentos têm climatizadores

Climatizadores instalados em frente às celas da delegacia de Polícia Civil, em Sidrolândia viraram motivo de indignação para os investigadores e motivaram "protesto" do presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS), Giancarlo Corrêa Miranda. Isto porque, segundo ele, o as condições dos detentos são melhores do que as dos investigadores.

Por meio de um vídeo, Miranda pontua que faltam servidores para atuarem na delegacia do município, tanto escrivães, quanto investigadores, e chama atenção para o vazamento na caixa d’água do prédio enquanto climatizadores foram instalados para os presos que, contam também com uma máquina de lavar roupas e televisores.