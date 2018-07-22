Foragido da Capital, homem tenta enganar Polícia com 3 nomes diferentes, mas é descoberto e preso

Um deles pilotava uma moto CB 250, empurrada por outro em uma CG Honda 150. Ao serem abordados, o rapaz e sua moto CB 250 não tinham irregularidade no sistema da Polícia, entretanto, o segundo homem abordado, de 32 anos, deu à equipe da PM um nome que constava como inexistente no SIGO.

Noite movimentada para os moradores do Bairro Alto que acompanharam a ação da Polícia Militar na noite deste sábado (21), na altura da Rua Giovani Toscano de Brito, em Aquidauana. Por volta das 16 horas, equipe da Polícia em patrulhamento avistou dois homens em atitude suspeita.

Nesse instante, o homem tentou fugir, mas foi preciso uso da força e de algemas para conter o suspeito, descontrolado. Ele informou aos policiais três nomes e sobrenomes diferentes, mas todos eram falsos. Ao ser questionado aonde morava para pegar os documentos pessoais, a equipe da PM encontrou outros dois homens na frente da casa do suspeito, que já estava dentro da viatura.

Com um deles, um rapaz de 21 anos, havia uma paradinha de cocaína. No momento em que os policiais abriram o carro para colocar o dono do entorpecente, o condutor da CG 150 saiu correndo da viatura, mesmo algemado e percorreu dois quarteirões, instante em que populares acompanharam a perseguição ao suspeito pelas vias do Bairro Alto.

Encaminhado à Delegacia de Aquidauana, foi constatado que havia um mandato de prisão contra o suspeito, fugitivo de Campo Grande. Ao final dos procedimentos de prisão, o homem ainda ameaçou um dos policiais militares, dizendo "você vai ver, eu vou matar você, não sabe com quem está mexendo".

A moto CG 150 Titan foi entregue ao Detran. O foragido está à disposição da Justiça.