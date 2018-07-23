Grupo de amigos se depara com sucuri de 7 metros próxima ao Rio Aquidauana

Imagine se deparar com uma sucuri de mais de 7 metros, por acaso. Assim é a natureza em Aquidauana. Por sorte, Rodrigo Costa Cardoso, morador do Distrito de Palmeiras, piloto de barcos, estava subindo às margens do Rio Aquidauana sentido à Ilha Grande, com um casal de amigos, Gabriela Brasil e Diego Flores, no exato momento em que avistaram o animal selvagem em um raro momento.

Na tarde deste domingo (22) a sucuri havia acabado de engolir uma capivara. Ao retornarem da pescaria, por volta das 17 horas, o animal já não estava mais no local, porém, ficou o raro registro fotográfico para atestar o tamanho e a magnitude do animal.