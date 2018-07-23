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Beleza selvagem

Grupo de amigos se depara com sucuri de 7 metros próxima ao Rio Aquidauana

O animal havia acabado de engolir uma capivara quando foi avistada pelos amigos

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/07/2018 às 11:15

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Crédito do vídeo: Redação

Imagine se deparar com uma sucuri de mais de 7 metros, por acaso. Assim é a natureza em Aquidauana. Por sorte, Rodrigo Costa Cardoso, morador do Distrito de Palmeiras, piloto de barcos, estava subindo às margens do Rio Aquidauana sentido à Ilha Grande, com um casal de amigos, Gabriela Brasil e Diego Flores, no exato momento em que avistaram o animal selvagem em um raro momento. 

Na tarde deste domingo (22) a sucuri havia acabado de engolir uma capivara. Ao retornarem da pescaria, por volta das 17 horas, o animal já não estava mais no local, porém, ficou o raro registro fotográfico para atestar o tamanho e a magnitude do animal. 

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Segundo Rodrigo, uma das testemunhas que viram o animal e encaminhou as fotos e o relato ao jornal O Pantaneiro, a sucuria era maior do que o barco em que estavam, já que a embarcação tem em torno de 6 metros de extensão. 

Rodrigo conta que sempre avista animais selvagens e cobras, mas é muito difícil deparar-se com uma sucuri desse tamanho. Agora, ele conta que sempre porta uma câmera fotográfica para não perder nenhum clique quando acontecer novos encontros inusitados. 

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