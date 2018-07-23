Poucas nuvens e sem previsão de chuvas nesta segunda para Aquidauana

Clima
Tempo segue fresco, porém seco. Mínima de 17 graus e máxima de 30 graus
A estiagem prossegue na região de Aquidauana neste inverno. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia. Para esta segunda, a previsão de temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 30 graus.
Uma névoa mais úmida passa por Aquidauana, melhorando um pouco a qualidade do ar. Umidade relativa mínima de 45% e máxima de 90%. Entretanto, não há previsão de chuvas nos próximos dias. Dessa maneira, a população deve redobrar os cuidados com a hidratação corporal.
O céu estará claro, ora alternando com poucas nuvens ao longo do dia.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS