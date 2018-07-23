Poucas nuvens e sem previsão de chuvas nesta segunda para Aquidauana

A estiagem prossegue na região de Aquidauana neste inverno. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia. Para esta segunda, a previsão de temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 30 graus.

Uma névoa mais úmida passa por Aquidauana, melhorando um pouco a qualidade do ar. Umidade relativa mínima de 45% e máxima de 90%. Entretanto, não há previsão de chuvas nos próximos dias. Dessa maneira, a população deve redobrar os cuidados com a hidratação corporal.

O céu estará claro, ora alternando com poucas nuvens ao longo do dia.