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'Seu Crioulo' mantém viva a memória do pantaneiro em Aquidauana

Anízio Dittmar, também conhecido como 'Seu Crioulo', guarda memórias do tempo em que trabalhou em grandes fazendas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/07/2018 às 08:00

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O senhor Anízio Dittmar, também conhecido como "Seu Crioulo", é pantaneiro e mantém vivas todas as suas memórias sobre os tempos em que trabalhou na roça, que conhece desde criança.

Em entrevista ao jornal "O Pantaneiro", ele contou um pouco de sua história. "Desde a minha infância, adolescência, eu nunca gostei de brincar junto com os outros, nem com meus irmãos. Eles iam jogar peteca, porque no Pantanal isso era mais comum, e eu ia brincar sozinho de roça, que era o que eu mais gostava. Preparei uma atrás do curral da nossa fazenda e todo dia, depois de acordar, minha mãe me dava um 'almocinho', que é o café de manhã de vocês, e eu ia embora. Só voltava na hora do almoço. Eu plantava muita coisa, como abóbora. As abóboras eram grandes, bonitas... Vocês precisavam ver!", disse, animado.

Com uma memória ainda apurada, ele lembrou-se das pequenas pragas que já incomodavam os fazendeiros. "Chegou um momento em que as pombas começaram a perseguir minha lavourinha. Eu fiz uma arapuca. Todo dia, aparecia um bicho diferente. Teve um dia que eu fui olhar e tinha uma jaguatirica presa. Tive que chamar meu pai, que acabou com ela com uma pá", explicou.

Anízio Dittmar, conhecido como Crioulo, um exemplo de Pantaneiro

No meio de muitas histórias que são perpetuadas entre as gerações da própria família, Anízio Dittmar fez questão de contar sobre o momento que foi como um divisor de águas em sua vida. "Quando cheguei aos 17 anos, em 1957, eu corri para abrir a porteira para o meu pai no meio da noite e a gente encontrou um capitão do Exército Brasileiro, o Moacir. Meu pai disse que eu precisava servir e ele mandou eu procurá-lo no dia seguinte. Fui fazer o alistamento, mas eu tinha uma cicatriz de corte na mão direita, por causa do trabalho. Isso causou uma discussão entre os oficiais, mas deu tudo certo. Em 58, servi e fiquei um ano. Em 59, voltei pra fazenda e continuei trabalhando. No total, acho que passei 14 anos no Centenário", contou.

Em toda a sua vida, Anízio, sempre muito prestativo e conhecedor do trabalho "da roça", como ele mesmo diz, foi convidado para trabalhar em grandes fazendas. "Trabalhei no Estado, em Mato Grosso, em São Paulo. Sempre com gente grande, gente importante. Toda parte que eu fui, em toda a minha vida, saí amigo de todo mundo. Eu fui muito feliz", frisou.

Hoje em dia, já cansado desta lida, mas com muito amor em seu coração, ele trabalha manualmente, fabricando traias de arreio de couro. "Tô feliz. Passo o dia inteiro trabalhando e não vejo o tempo passar. As vezes, recebo encomendas de pessoas importantes e eu fico feliz da vida com isso. Eu tive uma ideia magnífica quando decidi montar isso aqui, que pra mim é uma verdadeira terapia. Eu não tô fazendo isso aqui pra ganhar dinheiro, não. Só paro pra almoçar, dar uma descansadinha, e logo continuo", encerrou.

Seu Crioulo é exemplo. Fala simples, hábitos arraigados, humildade e amor por sua terra, sua cultura e seu trabalho. Que esse estilo de vida passe de geração em geração, e que jamais deixem morrer as tradições do Pantanal.

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