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Ameaça

Desentendimento entre dois idosos vai parar na Delegacia de Aquidauana

Um deles permaneceu na porta da casa do outro batendo com pedaço de pau na grade do portão

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/07/2018 às 09:47

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Desentendimento entre idosos foi registrado na Polícia Civil nesta no início da noite desta segunda-feira (23). Por volta das 16h20, um deles, de 62 anos, foi até à residência do outro idoso, de 69, localizada na Rua Francisco Pereira Alves, Vila Pinheiro, para tirar satisfações e chamar para briga. 

Causando desordem, o homem aguardou a chegada do dono da casa. Ele estava descontrolado, proferindo ameaças e batendo um pedaço de madeira na grade do seu portão. Denunciado aos policiais, o idoso de 62 anos foi abordado, revistado e foi encontrada uma faca com cabo enrolado em borracha.

A vítima demonstrou interesse em representar contra o homem na Justiça. O idoso foi preso sem lesão corporal e aguarda os trâmites legais. 

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