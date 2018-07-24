Desentendimento entre dois idosos vai parar na Delegacia de Aquidauana

Ameaça
Um deles permaneceu na porta da casa do outro batendo com pedaço de pau na grade do portão
Desentendimento entre idosos foi registrado na Polícia Civil nesta no início da noite desta segunda-feira (23). Por volta das 16h20, um deles, de 62 anos, foi até à residência do outro idoso, de 69, localizada na Rua Francisco Pereira Alves, Vila Pinheiro, para tirar satisfações e chamar para briga.
Causando desordem, o homem aguardou a chegada do dono da casa. Ele estava descontrolado, proferindo ameaças e batendo um pedaço de madeira na grade do seu portão. Denunciado aos policiais, o idoso de 62 anos foi abordado, revistado e foi encontrada uma faca com cabo enrolado em borracha.
A vítima demonstrou interesse em representar contra o homem na Justiça. O idoso foi preso sem lesão corporal e aguarda os trâmites legais.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS