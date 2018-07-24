Desentendimento entre dois idosos vai parar na Delegacia de Aquidauana

Desentendimento entre idosos foi registrado na Polícia Civil nesta no início da noite desta segunda-feira (23). Por volta das 16h20, um deles, de 62 anos, foi até à residência do outro idoso, de 69, localizada na Rua Francisco Pereira Alves, Vila Pinheiro, para tirar satisfações e chamar para briga.

Causando desordem, o homem aguardou a chegada do dono da casa. Ele estava descontrolado, proferindo ameaças e batendo um pedaço de madeira na grade do seu portão. Denunciado aos policiais, o idoso de 62 anos foi abordado, revistado e foi encontrada uma faca com cabo enrolado em borracha.

A vítima demonstrou interesse em representar contra o homem na Justiça. O idoso foi preso sem lesão corporal e aguarda os trâmites legais.