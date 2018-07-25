Polícia acredita que mulher matou homem e jogou corpo no freezer sozinha

Após a reprodução simulada realizada nesta quarta-feira , a respeito a morte do aposentado Wanderleu de Souza, de 73 anos, a Polícia Civil acredita que a assassina, Thaís Errobidart da Silva, de 19 anos, tenha agido. Segundo o delegado Éder Oliveira Moraes, que coordenou a reconstituição dos fatos em propriedade localizada no distrito de Cipolândia, em Aquidauana, a mulher demonstrou ter sido capaz de matar a vítima e depois colocar o corpo no freezer sozinha, sem a ajuda de terceiros.

As autoridades suspeitavam justamente que ela tivesse recebido ajuda de outras pessoas, mas ao que tudo indica, isso não aconteceu. "A compleição física dela permite que ela tenha matado Wanderley sozinha e colocado ele dentro do freezer. Tínhamos dúvidas se teria força, mas ela demonstrou ser forte o bastante, tanto que na simulação pegou o boneco, que tem peso parecido com o de uma pessoa, e jogou no freezer sem problema", explicou o delegado à reportagem do Jornal O Pantaneiro.

O Caso

Wanderley tinha sido visto pela última vez em março, quando falou para o vizinho vigiar sua propriedade, pois iria viajar por alguns dias. No domingo, 1º de julho, o vizinho foi vistoriar o imóvel para ver se estava tudo em ordem, e se deparou com manchas de sangue e com o freezer entreaberto. "Ao tentar fechar o freezer, acabou encontrando a vítima morta lá dentro", disse o delegado Eder Oliveira Moraes à época ao jornal O Pantaneiro.

Na hora em que encontrou o corpo, a testemunha acionou as autoridades. O freezer foi lacrado e encaminhado pela Polícia Civil ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana no mesmo dia, onde foi descongelado. Somente na segunda-feira (2) foi submetido a laudo necroscópico, que detectou os ferimentos por arma branca. A ex-mulher de Wanderley, que reside em Anastácio, compareceu para fazer o reconhecimento formal. Thaís Errobidart da Silva, se apresentou como autora do crime e foi responsabilizada pelo assassinato do idoso.

Colaborou Luiz Guido Jr.