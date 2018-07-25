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Polícia acredita que mulher matou homem e jogou corpo no freezer sozinha

Reprodução simulada dos fatos mostrou que mulher foi capaz de agir sem ajuda de terceiros

Renan Nucci

Publicado em 25/07/2018 às 14:01

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Crédito do vídeo: Da Redação

Após a reprodução simulada realizada nesta quarta-feira, a respeito a morte do aposentado Wanderleu de Souza, de 73 anos, a Polícia Civil acredita que a assassina, Thaís Errobidart da Silva, de 19 anos, tenha agido. Segundo o delegado Éder Oliveira Moraes, que coordenou a reconstituição dos fatos em propriedade localizada no distrito de Cipolândia, em Aquidauana, a mulher demonstrou ter sido capaz de matar a vítima e depois colocar o corpo no freezer sozinha, sem a ajuda de terceiros. 

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As autoridades suspeitavam justamente que ela tivesse recebido ajuda de outras pessoas, mas ao que tudo indica, isso não aconteceu. "A compleição física dela permite que ela tenha matado Wanderley sozinha e colocado ele dentro do freezer. Tínhamos dúvidas se teria força, mas ela demonstrou ser forte o bastante, tanto que na simulação pegou o boneco, que tem peso parecido com o de uma pessoa, e jogou no freezer sem problema", explicou o delegado à reportagem do Jornal O Pantaneiro.

O Caso

Wanderley tinha sido visto pela última vez em março, quando falou para o vizinho vigiar sua propriedade, pois iria viajar por alguns dias. No domingo, 1º de julho, o vizinho foi vistoriar o imóvel para ver se estava tudo em ordem, e se deparou com manchas de sangue e com o freezer entreaberto. "Ao tentar fechar o freezer, acabou encontrando a vítima morta lá dentro", disse o delegado Eder Oliveira Moraes à época ao jornal O Pantaneiro.

Na hora em que encontrou o corpo, a testemunha acionou as autoridades. O freezer foi lacrado e encaminhado pela Polícia Civil ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana no mesmo dia, onde foi descongelado. Somente na segunda-feira (2) foi submetido a laudo necroscópico, que detectou os ferimentos por arma branca. A ex-mulher de Wanderley, que reside em Anastácio, compareceu para fazer o reconhecimento formal. Thaís Errobidart da Silva, se apresentou como autora do crime e foi responsabilizada pelo assassinato do idoso.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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