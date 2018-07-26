Aquidauana terá névoa seca e prossegue sem chuvas nesta quinta-feira

Temperaturas continuam amenas na Região Pantaneira com céu parcialmente nublado. Massa de ar seco volta a predominar em Aquidauana nesta quinta-feira (26) inibindo a formação de chuva. Assim, o sol brilha forte e com umidade relativa do ar baixa, principalmente, à tarde.

Segundo boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - a mínima prevista para hoje é de 15 e a máxima de 30 graus. Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 85%.