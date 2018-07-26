Aquidauana terá névoa seca e prossegue sem chuvas nesta quinta-feira

Clima
Estiagem se estende com céu claro e parcialmente nublado
Temperaturas continuam amenas na Região Pantaneira com céu parcialmente nublado. Massa de ar seco volta a predominar em Aquidauana nesta quinta-feira (26) inibindo a formação de chuva. Assim, o sol brilha forte e com umidade relativa do ar baixa, principalmente, à tarde.
Segundo boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - a mínima prevista para hoje é de 15 e a máxima de 30 graus. Umidade relativa do ar mínima de 30% e máxima de 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS