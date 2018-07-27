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Aquidauana

Com camiseta vermelha no rosto, homem tenta furtar monitor em posto de saúde

O vigia do posto percebeu o furto e acionou a PM que prendeu o rapaz em flagrante dentro de uma escola

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/07/2018 às 08:20

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Caso de furto a patrimônio público aconteceu na noite desta quinta-feira (26) em Aquidauana. Por vlta das 23h15, um vigia do posto de saúde localizado na Duque de Caxias, Bairro Alto, ouviu barulhos nas salas dos fundos do local e em seguida, avistou uma pessoa pulando o muro para fora do posto.

Ao verificar as salas, o vigia percebeu que uma das portas estava aberta, e viu que sumiu um monitor. Ao acionar guarnição da Polícia Militar, informou que o suspeito estava com uma camiseta vermelha sobre o rosto.

A PM fez diligências na região e encontrou o rapaz de 36 anos dentro da Escola Salustio Areias com os mesmos trajes indicados pelo vigia. Os policiais também encontraram o monitor escondido próximo ao muro da escola. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis. 

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