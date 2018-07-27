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No momento da dor, família reconhece esforço de médicos e funcionários do Hospital Regional

Elita Amélia Lopes faleceu na madrugada da última terça-feira, em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 27/07/2018 às 14:26

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Mesmo em momento difícil, a família de Elita Amélia Lopes, de 86 anos, que faleceu na madrugada da última terça-feira, em Aquidauana, reconheceu o esforço de toda a equipe composta por médicos e funcionários do Hospital Regional. Segundo nota de agradecimento escrita a mão, com papel e caneta, familiares lembram do carinho e respeito demonstrado pelos trabalhadores durante o tempo em que ela esteve internada.

"A família de Elita Amélia Lopes agradece a todos os integrantes do Hospital Regional de Aquidauana (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, secretárias, copeiras, porteiros, funcionários de apoio, encarregados de limpeza,etc), sempre tão gentis e atenciosos, respondendo com presteza a todas as solicitações feitas", lê-na nota.

Elita faleceu de insuficiência renal e passou por momentos difíceis, mas sempre esteve bem assistida. "Estamos cientes de que ela recebeu o atendimento mais adequado e pudemos constatar que os serviços ali prestados fora ágil, eficiente, ético, respeitoso, humano, comprometido com o trabalho e amor ao paciente,  ainda que desconhecido".

A missa de sétimo dia dela ocorre no próximo dia 30, às 19 horas, na comunidade Santa Terezinha. 

Confira a nota de agradecimento na íntegra

A família de Elita Amélia Lopes agradece a todos os integrantes do Hospital Regional de Aquidauana (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, secretárias, copeiras, porteiros, funcionários de apoio, encarregados de limpeza,etc), sempre tão gentis e atenciosos, respondendo com presteza a todas as solicitações feitas. Foram dias de indiscutível angústia e tristeza, pois a incerteza do quadro clínico de nossa amada Elita Amélia Lopes (mãe, esposa, avó, biza e sogra), uma situação muito confortante acontecia: o profissionalismo e solidariedade de toda a equipe que não mediu esforços para amenizar o seu sofrimento. Estamos cientes de que ela recebeu o atendimento mais adequado e pudemos constatar que os serviços ali prestados fora ágil, eficiente, ético, respeitoso, humano, comprometido com o trabalho e amor ao paciente,  ainda que desconhecido. Dona Elita, vozinha, mãezinha, como era chamada, conclui sua missão aqui na terra e essa equipe proporcionou que ela fosse com dignidade ao lado da família. Eterna gratidão da Família Fernandes Araújo Lopes.

 

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