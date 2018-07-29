Domingo nublado e seco em Aquidauana e região

Aquidauana e região amanhece com o céu encoberto, mas ainda sem previsão de chuvas. As temperaturas estão mais amenas neste domingo (29), com céu claro e parcialmente nublado ao longo do dia.

Segundo boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia, a região segue em estiagem com baixa umidade relativa do ar. A mínima prevista para hoje é de 45% e a máxima de 90%