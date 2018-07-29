Domingo nublado e seco em Aquidauana e região

Clima
Mínima de 17 graus e máxima de 28 sem previsão de chuvas
Aquidauana e região amanhece com o céu encoberto, mas ainda sem previsão de chuvas. As temperaturas estão mais amenas neste domingo (29), com céu claro e parcialmente nublado ao longo do dia.
Segundo boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia, a região segue em estiagem com baixa umidade relativa do ar. A mínima prevista para hoje é de 45% e a máxima de 90%
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS