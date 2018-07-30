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Idoso cai de altura de 2,5 metros e é atendido pelo Samu de Aquidauana

Senhor de 68 anos está com suspeita de fratura nas costas após queda de telhado

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/07/2018 às 09:50

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Por volta das 9 horas de hoje (30) equipe do Samu foi acionada para atender uma ocorrência de queda de telhado. Um senhor de 68 anos estava ajudando outro rapaz em um reparo no telhado de residência localizada na Rua Duque de Caxias, Bairro Chapecoense, em Aquidauana, quando pisou em falso numa telha de eternit que cedeu. Ele caiu de uma altura de dois metro e meio do solo.

Com muita dor nas costas, o idoso foi imobilizado e atendido pelo Samu. Foi encaminhado ao Hospital de Aquidauana com suspeita de fratura nas costas. 

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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