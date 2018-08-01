Funcionária de loja de eletrodomésticos tem celular furtado em cima da mesa

Aquidauana
O caso aconteceu na tarde de ontem e o ladrão foi preso em flagrante pela Polícia
Caso de furto de celular aconteceu dentro de uma loja de eletrodomésticos no Centro de Aquidauana. Por volta das 12h30 desta terça-feira (31) a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de uma funcionária da loja, de 22 anos, que teve o celular, que estava sobre sua mesa de trabalho, furtado.
De acordo com o boletim de ocorrência, dois suspeitos estariam numa moto vermelha, sendo que o garupa estava de camisa azul e calça jeans e o motoqueiro de bermuda e casaco azul.
A equipe da PM assistiu as imagens da câmera de monitoramento da loja e reconheceu o autor do furto. Ao fazer rondas, o homem já estava em casa e ao ser abordado, confirmou ter furtado o aparelho da funcionária e que o garupa não participou da ação.
O homem de 29 anos foi preso em flagrante e encaminhado à DP de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.
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