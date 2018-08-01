Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:29

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Funcionária de loja de eletrodomésticos tem celular furtado em cima da mesa

O caso aconteceu na tarde de ontem e o ladrão foi preso em flagrante pela Polícia

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/08/2018 às 11:13

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Caso de furto de celular aconteceu dentro de uma loja de eletrodomésticos no Centro de Aquidauana. Por volta das 12h30 desta terça-feira (31) a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de uma funcionária da loja, de 22 anos, que teve o celular, que estava sobre sua mesa de trabalho, furtado.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois suspeitos estariam numa moto vermelha, sendo que o garupa estava de camisa azul e calça jeans e o motoqueiro de bermuda e casaco azul. 

Leia Também

• Tentativa de furto no BB de Aquidauana é flagrada por Rádio Patrulha da PM

• Ação da Força Tática da PM encerra sequência de furtos praticados em Aquidauana

• Polícia investiga furto de motocicleta no Nova Aquidauana

A equipe da PM assistiu as imagens da câmera de monitoramento da loja e reconheceu o autor do furto. Ao fazer rondas, o homem já estava em casa e ao ser abordado, confirmou ter furtado o aparelho da funcionária e que o garupa não participou da ação.

O homem de 29 anos foi preso em flagrante e encaminhado à DP de Aquidauana para os procedimentos cabíveis.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo