Funcionária de loja de eletrodomésticos tem celular furtado em cima da mesa

Caso de furto de celular aconteceu dentro de uma loja de eletrodomésticos no Centro de Aquidauana. Por volta das 12h30 desta terça-feira (31) a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de uma funcionária da loja, de 22 anos, que teve o celular, que estava sobre sua mesa de trabalho, furtado.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois suspeitos estariam numa moto vermelha, sendo que o garupa estava de camisa azul e calça jeans e o motoqueiro de bermuda e casaco azul.