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Aquidauana

Homem que comprou bicicleta furtada é preso por receptação

Força Tática do 7º Batalhão PM

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/08/2018 às 10:33

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Uma bicicleta que havia sido furtada no último mês de maio, foi recuperada ontem (31) pela equipe Força Tática do 7º Batalhão PM em Aquidauana, das mãos de um homem de 18 anos de idade, nas proximidades do Bairro Nova Aquidauana.
 
O fato se deu após uma abordagem feita pelos policiais militares que faziam rondas, após desconfiarem da atitude suspeita do ciclista, que ficou ‘apreensivo’ assim que viu a guarnição de serviço pela redondeza.
 
Durante a consulta de seus dados no Sistema de Checagens da Segurança Pública, nada de irregular foi encontrado em desfavor do indivíduo, diferente da bicicleta, que possuía um registro de ocorrência, indicando ter sido furtada no final do mês de maio. Ao ser questionado sobre os fatos, prontamente disse tê-la comprado de uma terceira pessoa, sem se preocupar com a procedência.
 
Dessa forma, o homem foi preso pelo crime de ‘receptação’ e entregue à Delegacia de Polícia local, juntamente com a bicicleta, para as providências necessárias.
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