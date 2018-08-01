Mês de agosto inicia com queda de temperatura em Aquidauana e região

Clima
Tempo segue seco e sem previsão de chuvas
Temperaturas em declínio neste início de agosto na região de Aquidauana. Nesta quarta-feira (1º), o céu permanece nublado e parcialmente nublado, ainda sem previsão de chuvas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
Mínima de 9 graus e máxima de 20 graus Celsius. A qualidade do ar melhor ligeiramente, com 50% de umidade relativa do ar mínima e 70% a máxima. Rajadas de ventos moderados alternam entre fracos nesta quarta-feira.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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