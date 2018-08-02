Aquidauanense viaja para enfrentar o Costa Rica pelo Estadual Sub-19

Esportes
Jogo acontece sábado, em Costa Rica
Durante reunião na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), dirigentes participaram da definição da tabela de jogos do Campeonato Estadual Sub-19. O confronto entre Costa Rica e Aquidauanense, válido pela quinta rodada e que foi adiado, foi remarcado.
O jogo acontece no próximo sábado, em Costa Rica, e não mais em Aquidauana, conforme acordo entre os clubes definido pelo Departamento de Competições e aprovado pelo conselho técnico e pela presidência da FFMS.
O final de semana ainda terá União/ABC x Operário AC no Sotéro Zárate no sábado (04) em Sidrolândia e Corumbaense x Comercial no Arthur Marinho dia 05. Mesmo após esses jogos, Aquidauanense e Operário ainda ficarão com uma partida a menos que será disputada dia 15 de agosto, dia do aniversário de Aquidauana.
Haverá rodada cheia nos dias 11, 18 e a última rodada da competição será no dia 26 de agosto com direito ao clássico Comercial x Operário no dia do aniversário de Campo Grande.
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