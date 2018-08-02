Aquidauanense viaja para enfrentar o Costa Rica pelo Estadual Sub-19

Durante reunião na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), dirigentes participaram da definição da tabela de jogos do Campeonato Estadual Sub-19. O confronto entre Costa Rica e Aquidauanense, válido pela quinta rodada e que foi adiado, foi remarcado.

O jogo acontece no próximo sábado, em Costa Rica, e não mais em Aquidauana, conforme acordo entre os clubes definido pelo Departamento de Competições e aprovado pelo conselho técnico e pela presidência da FFMS.

O final de semana ainda terá União/ABC x Operário AC no Sotéro Zárate no sábado (04) em Sidrolândia e Corumbaense x Comercial no Arthur Marinho dia 05. Mesmo após esses jogos, Aquidauanense e Operário ainda ficarão com uma partida a menos que será disputada dia 15 de agosto, dia do aniversário de Aquidauana.

Haverá rodada cheia nos dias 11, 18 e a última rodada da competição será no dia 26 de agosto com direito ao clássico Comercial x Operário no dia do aniversário de Campo Grande.