Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite nesta sexta em Aquidauana

Clima
As temperaturas também caem hoje: mínima de 15º e máxima de 30º
Chega ao fim o longo período de estiagem na Região Sudoeste de Mato Grosso do Sul. Pelo menos é o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - para esta sexta-feira (3) em Aquidauana e região.
Conforme a previsão do tempo, de manhã o céu fica nublado e encoberto. Já à tarde e à noite, será nublado e encoberto, alternando com pancadas de chuva. Temperatura mínima de 15 e máxima de 30 graus.
Umidade relativa do ar melhora consideravelmente para este fim de semana. mínima de 55% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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