Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite nesta sexta em Aquidauana

Chega ao fim o longo período de estiagem na Região Sudoeste de Mato Grosso do Sul. Pelo menos é o que aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia - para esta sexta-feira (3) em Aquidauana e região.

Conforme a previsão do tempo, de manhã o céu fica nublado e encoberto. Já à tarde e à noite, será nublado e encoberto, alternando com pancadas de chuva. Temperatura mínima de 15 e máxima de 30 graus.

Umidade relativa do ar melhora consideravelmente para este fim de semana. mínima de 55% e máxima de 90%.