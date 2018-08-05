Domingo frio, nublado e com pancadas de chuva em Aquidauana

Clima
Chove de manhã, à tarde e à noite em toda a região de entrada do Pantanal
Segue, neste domingo (5) chuvas e temperaturas amenas em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o céu fica encoberto e nublado, com pancadas de chuva e trovoadas ao logo do dia e à noite.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 14 graus e a máxima de 20 graus. Umidade relativa do ar mínima de 65% e máxima de 95%. Para segunda-feira (6) não há previsão de chuvas, apenas com céu encoberto.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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