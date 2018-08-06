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Cultura

IFMS de Aquidauana realiza nesta semana o Dia da Cultura Nerd IV

Evento aconteceu no próximo dia 11, no Campus do Instituto

Renan Nucci

Publicado em 06/08/2018 às 16:26

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No próximo dia 11, acontece no Campus de Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul o Dia da Cultura Nerd IV. Desde sua primeira edição em 2014, o evento (apelidado pelo campus de DCN) em suas 3 edições, tem trazido ao público da região festival para enaltecimento da cultura denominada nerd, nicho cultural composto por produções literárias, cinematográficas, musicais e de jogos que abrangem temas como ficção científica e fantasia e tem uma fiel legião de fãs por todo o mundo.

O propósito do DCN é reunir os amantes da cultura nerd presentes na comunidade local em um festival dedicado ao tema, além de apresentar aos leigos o que vem a ser esta cultura em seus diferentes sub-nichos. Nesta quarta edição do festival, serão apresentas as seguintes atividades: sala de jogos, campeonato de cubo mágico, sala de RPG e board games, batalha campal, concursos de cosplay e cospobre, rádio DCN, campeonato de xadrez e campeonato de Magic Pauper.

Atividades do DCN IV segundo relatos dos organizadores

Sala de jogos: Esta sala disponibilizará alguns consoles de video game para que o público possa jogar alguns títulos. O propósito desta sala é promover um ambiente divertido onde o público possa conhecer diferentes consoles e interagir com outras pessoas por meio de partidas de video games.

Campeonato de cubo mágico (Rubik's cube): Criado por Erno Rubik em 1974, o cubo mágico ou Rubik's cube consiste basicamente de um quebra cabeça tridimensional o qual contem um número de faces e em cada face um número de sub cubos. A variante mais popular é o cubo original ou cubo 3x3x3, o qual será utilizado no campeonato promovido pelo nosso evento. Haverá troféu para o primeiro colocado e medalhas para o segundo e terceiro colocados.

Sala de RPG e board/card games: O Role Playing Game (ou simplesmente RPG) consiste basicamente em um jogo de interpretações onde cada jogador assume a identidade de um personagem. Geralmente, os jogadores utilizam livros de RPG a fim de guiar e basear suas campanhas, sendo que os tipos de personagens também são extraídos destes livros. Temas comuns em campanhas de RPGs são a era medieval e vampiros, porém existem diversos outros temas que também são utilizados em campanhas. 

Por sua vez, os board games são jogos de tabuleiros os quais possuem regras específicas e permitem um número máximo de jogadores. Por fim, os card games possuem uma estrutura similar à dos board games, porém ao invés do uso de tabuleiros e peças utiliza-se cartas as quais contem símbolos e instruções específicas. Tanto os board games quanto os card games são geralmente acompanhados de manuais de instruções contendo as regras do jogo.

Batalha campal: Trata-se de uma batalha amistosa entre dois jogadores, onde cada jogador pode utilizar uma espada e um escudo confeccionados de materiais leves e não agressivos que imitam aos utilizados nas batalhas medievais. Na nossa batalha campal, os jogadores batalham dentro de um campo hexagonal, sendo que o jogador que sair da área delimitada sofre penalidade. 

O jogador que tiver seu membro inferior ou superior atingido deve simular a 'amputação' do mesmo o contraindo e não mais o utilizando durante a batalha. O jogador que tiver o seu tórax atingido é dado como morto, tendo que simular a sua 'morte'.  É expressamente proibido atingir o oponente acima de seu tórax, sendo que tal falta é punida com a expulsão do jogador.  

Concursos de cosplay e cospobre: Tratam-se de concursos em que os participantes devem se caracterizar com as vestes de algum personagem da ficção, além de interpreta-lo em uma breve performance. A diferença entre os concursos é que no concurso de cosplay a fantasia do participante deve ser a mais fiel possível à do personagem, onde para tanto o participante deve utilizar bons materiais e investir em uma confecção de qualidade, enquanto que no concurso de cospobre a fantasia deve ser confeccionada com materiais sucateados ou de baixo custo, deixando claro o caráter sucateado sem prejudicar o reconhecimento do personagem. Haverá troféu para o primeiro e medalhas para os segundo e terceiro colocados de cada um dos concursos.

Rádio DCN: Durante o evento uma seleção de músicas relacionadas à filmes, animes e desenhos animados do nicho nerd serão executadas. Vale salientar que tais músicas serão executadas diretamente de aplicativos de serviço de música digital, não havendo qualquer associação ou mesmo incentivo à pirataria. 

Campeonato de xadrez: Será realizado um campeonato de xadrez com inscrição prévia, no qual tentaremos obter premiação para os 4 primeiros colocados. 

Sala de Magic Pauper: Esta ação ocorrerá em conjunto à sala de card games. 'Magic: The Gathering' é um dos card games mais populares do mundo, possuindo milhares de jogadores ao redor do mundo. O jogo possui quase 20 mil cartas distintas, as quais podem ser compradas em lojas especializadas e possuem preço variado de acordo com as caraterísticas específicas da carta. O 'Magic Pauper' é um formato específico deste card game onde são usadas apenas cartas consideradas comuns. 

Escolhemos realizar um campeonato deste formato devido à sua simplicidade e custo mais reduzido, sendo que a equipe do evento conseguirá inclusive disponibilizar algumas cartas para competidores que não possuirem um deck (como é chamado o conjunto de cartas de um jogador).

Campeonato amistoso de Counter Strike: Global Offensive (CS-GO): Durante o evento haverá um campeonato amistoso de CS-GO, com inscrições limitadas de 8 times de 5 jogadores. As inscrições ocorrerão no início do evento.

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