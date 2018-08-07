"Final de semana foi só para ajudar a desatolar carro", diz moradora do Cidade Nova

Moradores da Rua Guia Lopes da Laguna, no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana, precisam lidar com muita lama por conta do recente período chuvoso. A via, que não recebe manutenção há um bom tempo, se transformou em verdadeiro atoleiro, oferecendo risco de acidente. "O final de semana aqui foi só para ajudar a desatolar carro", disse Heloísa Nunes da Silva, de 38 anos, que vive na região há pelo menos dez anos. Segundo ela, sempre foi assim.

"Não tem nem como transitar. Para chegar a minha casa, preciso atravessar uma poça. Toda vez que chove é complicado. Antes, meu marido que trabalhava com máquina particular vinha aqui e dava uma ajeitada na frente de casa, mas agora não tem mais como fazer isso. Na chuva do fim de semana atolaram vários carros e nada de alguém da prefeitura se manifestar. O problema é que nosso IPTU está em dia e os boletos nunca deixam de chegar né", disse.

Na frente da casa do aposentado Alísio Francisco, de 71 anos, até mesmo caminhão de lixo da prefeitura atolou. "Foi hoje de madrugada. Escutei o barulho e sai para ver. Eles atolaram aqui, mas chamaram uma máquina para puxar o caminhão. Toda vez sempre fica assim", reclamou o idoso. O secretário municipal de obras de Aquidauana, Archibaldy Macintyre, o Mac, disse que foi informado há pouco sobre a situação e que vai pedir uma avaliação do local à equipe.



Colaborou Luiz Guido Jr.