Quinta-feira nublada e com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Nesta quinta-feira (9), Aquidauana e região amanhece mais fria e com possibilidade de chuvas isoladas pela manhã. À tarde e à noite o céu permanece nublado e com ventos frios. Mínima de 13 e máxima de 28 graus, conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Umidade relativa do ar decaiu um pouco de ontem para hoje: mínima de 45% e máxima de 85%