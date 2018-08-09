Quinta-feira nublada e com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Clima
Chuvas isoladas devem cair pela manhã. Mínima de 13 e máxima de 28 graus
Nesta quinta-feira (9), Aquidauana e região amanhece mais fria e com possibilidade de chuvas isoladas pela manhã. À tarde e à noite o céu permanece nublado e com ventos frios. Mínima de 13 e máxima de 28 graus, conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
Umidade relativa do ar decaiu um pouco de ontem para hoje: mínima de 45% e máxima de 85%
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS